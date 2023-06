Russen bombardieren Orekhov, es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer haben die Frontstadt Orekhov bombardiert. Wie die Militärverwaltung der Region Saporischschja am Montag, den 12. Juni, mitteilte, gibt es unter den Einwohnern Tote.

Demnach haben drei feindlich gelenkte Fliegerbomben die Stadt getroffen und Privathäuser und Kommunikationseinrichtungen zerstört.

„Leider ist ein 48-jähriger Mann an seinen Verletzungen gestorben. der 32-jährige Verletzte wurde umgehend in eine medizinische Einrichtung gebracht“, hieß es in der Erklärung.