Russen greifen die Gemeinde Zolochivska in der Region Charkiw an, drei Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine Frau und zwei Männer wurden getötet und zwei Männer wurden verletzt, als die Russen in Ivashki einen Sprengkörper von einer Drohne abwarfen. Eine weitere Frau wurde verwundet.

Russische Truppen haben den Wohnsektor des Dorfes Ivashki in der Gemeinde Zolochevska in der Region Charkiw angegriffen, dabei wurden drei Menschen getötet und eine weitere Frau verletzt. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am 10. März.

Ihm zufolge wurden am 9. März in Iwaschki eine Frau und zwei Männer getötet, als die Russen einen Sprengkörper von einer Drohne abwarfen. Eine weitere Frau wurde verwundet.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung fügte hinzu, dass im Dorf Pokrowskoje, Bezirk Isjum, das Gebäude des Schlachthauses der Geflügelfarm und die Kühlanlagen durch zwei Schahed-Drohnen beschädigt wurden.

Im Dorf Verkhnezvezdskoye, Bezirk Kupjansk, verursachte ein Drohnenangriff vom Typ Schahed einen Brand auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs. Ein Hangar, sechs Traktoren und ein Lastwagen wurden beschädigt. Strukturelle Elemente des Hangars brannten. Es gab keine Verletzten.

Im Dorf Slatino, Bezirk Charkiw, wurde ein privates Wohnhaus durch einen Luftangriff beschädigt. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

In Borovoy, Bezirk Isjum, traf eine Fliegerbombe ein zuvor zerstörtes Gebäude und verbrannte trockenes Gras auf einer Freifläche. Zwei Privathäuser, ein Versorgungsgebäude und drei Autos wurden beschädigt. Es wurden keine Verletzten gemeldet.

In der Gebietskörperschaft Borovska wurde durch den Beschuss eine Stromleitung beschädigt. Die Dörfer Peski Radkovskie und Maleyevka wurden ohne Strom gelassen. Die Wiederherstellung ist im Gange.