Russen griffen Wärmekraftwerk und Gaspipeline an - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Russen erneut versucht, Einrichtungen der Energieinfrastruktur in der Ukraine anzugreifen. Dies teilte das Energieministerium am Mittwoch, den 15. November, mit.

„Es gab einen Beschuss des Gebiets in der Nähe des Wärmekraftwerks in der Region Donezk. Ohne Opfer führen die Energietechniker eine Inspektion möglicher Schäden durch“, heißt es in der Meldung.

Und in der Region Charkiw wurde durch das Feuer eine Gasleitung mit mittlerem Druck beschädigt. Mehr als 300 Verbraucher wurden ohne Gas gelassen. Die meisten – bereits mit blauem Brennstoff.

„Gleichzeitig haben Gasarbeiter blauen Brennstoff in die Siedlung zurückgebracht, die aufgrund der Feindseligkeiten seit Juli dieses Jahres ohne Gas geblieben ist“, hieß es im Energieministerium.

Ebenfalls gestern wurden vier Blöcke des Wärmekraftwerks für kurzfristige Reparaturen außer Betrieb genommen. Einer von ihnen ist bereits wieder in Betrieb. Die Reparaturen an den anderen Blöcken dauern an.

Ohne Stromversorgung bleibt ein Teil der Verbraucher in den Regionen Donezk, Saporischschja, Sumy, Tschernihiw, Charkiw und Cherson.

In den Regionen Dnipropetrowsk und Kiew sind 11 Siedlungen aufgrund des schlechten Wetters vom Stromnetz getrennt. In der Region Sumy sind 60 Siedlungen aufgrund von technischen Verstößen ohne Licht.

In der Region Donezk wurden mehr als 40 Siedlungen aufgrund von Feindseligkeiten vom Stromnetz getrennt. Die Reparaturarbeiten gehen weiter.

In der Region Tschernihiw hat der Feind eine Freileitung durch Beschuss beschädigt. Etwa 500 Verbraucher blieben ohne Licht.

Gleichzeitig haben die Stromingenieure mehr als 23.000 Verbrauchern wieder Licht gegeben.