Die Russen haben an einem Tag zwei medizinische Einrichtungen in Cherson angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Jaroslaw Januschewitsch, sagt, die Russen würden gezielt Krankenhäuser in der Region Cherson angreifen.

„Die Raschisten greifen weiterhin Krankenhäuser in der Region Cherson an. Dabei handelt es sich um gezielte terroristische Anschläge auf Einrichtungen, die Menschen versorgen. Gestern hat der Feind zwei medizinische Einrichtungen in Cherson angegriffen. Die Angreifer schlugen auf dem Gelände des Cherson Regional Clinical Hospital zu. Auch die regionale Einrichtung für psychiatrische Betreuung wurde angegriffen – das Büro des Arztes, ein Teil des Daches und die Heizungsanlage wurden zerstört“, sagte Janukowytsch.

Bei den feindlichen Angriffen wurden keine Menschen verletzt.