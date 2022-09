Die Russen haben in der Nähe von Isjum steinerne polowzische Babas zerschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat in der Stadt Isjum in der Region Charkiw ein berühmtes Wahrzeichen – steinerne polowzische Babas – zerschlagen. Dies wurde am Sonntag, 18. September, Journalist Witalij Shkolny auf seiner Facebook-Seite berichtet.

Er stellte fest, dass die Skulpturen stammen aus dem IX-XIII Jahrhundert und wurden auf dem Berg Kremenets entfernt.

„Polovtsian babas in Isjum auf dem Berg Kremenets. Sie haben mehr als tausend Jahre überlebt. So sind sie jetzt, nachdem die Besatzungstruppen geflohen sind“, schrieb er.

Polowetzer Babas sind Grabsteinstatuen von Kumanen (Kiptschaken, Kumanen), heilige Kunstdenkmäler aus dem IX. bis XIII. Sie symbolisierten die Ahnen und wurden in eigens für sie errichteten Heiligtümern auf hohen Hügeln behandelt…