Die Russen haben die Region Sumy angegriffen: In der Region wurden Häuser und Infrastruktur beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist über die Folgen des Angriffs auf die Region Sumy bekannt? Am späten Abend des 27. April griffen die Russen erneut mit Drohnen Gemeinden in der Region Sumy an. Ein Teil der Drohnen wurde abgeschossen, doch ein Teil traf sein Ziel, wodurch Häuser und Infrastruktur beschädigt wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Leiters der Militärverwaltung der Oblast Sumy, Oleg Grigorow.