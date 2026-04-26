In Charkiw ist es aufgrund des Unwetters zu einem Stromausfall gekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Stadt Charkiw kam es zu einem fast vollständigen Stromausfall, währenddessen funktionierte sogar die U-Bahn nicht; die Ursachen für den Stromausfall sind bislang noch nicht bekannt.

Dies teilt die Pressestelle des Stadtrats von Charkiw mit.

Nach Angaben des Stadtrats untersuchen „Ukrenerho“ und „Charkivoblenergo“ gemeinsam die Ursachen des Stromausfalls und arbeiten an der Wiederherstellung der Stromversorgung der Stadt.

Um 17:02 Uhr wurde der U-Bahn-Betrieb in der Stadt wieder aufgenommen.