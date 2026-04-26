In der Region Dnipropetrowsk wurden drei Menschen durch Angriffe der Russischen Föderation verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Durch die Beschüsse in der Region Dnipropetrowsk wurden drei Personen verletzt; Häuser, ein Unternehmen und die Infrastruktur wurden beschädigt.

Durch die Beschüsse in der Region Dnipropetrowsk am Sonntag wurden drei Menschen verletzt.

Quelle: : Alexander Ganza, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Zitat: : „Drei Menschen wurden verletzt. Der Feind hat drei Bezirke der Region mehr als 20 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen.“

Details: : Im Bezirk Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Tscherwonohryhorivka, Marhanezk und Pokrowsk angegriffen. Unternehmen und Infrastruktur wurden beschädigt. Eine Wohnung in einem Hochhaus sowie das Dach eines Privathauses standen in Flammen. Weitere Häuser und Autos wurden beschädigt. Zwei Frauen im Alter von 41 und 76 Jahren wurden verletzt. Beide werden ambulant behandelt.

Im Bezirk Kamjansk zielte der Feind auf die Gemeinden Krynychanska und Zatyshnianska. Es kam zu einem Brand. Lastwagen wurden beschädigt. Eine Person wurde verletzt.

In der Gemeinde Dubowykiv im Bezirk Synelnykiv wurde ein Privathaus zerstört.