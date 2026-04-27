Die Folgen des Beschusses der Region Saporischschja sind nun bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Insbesondere kam bei einem feindlichen Angriff auf den Bezirk Saporischschja ein 59-jähriger Mann ums Leben.

Im Laufe des Tages führten russische Truppen 629 Angriffe auf 45 Ortschaften in der Region Saporischschja durch. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Iwan Fedorow, am Montag, dem 27. April, mit.

„Ein 59-jähriger Mann kam infolge eines feindlichen Angriffs auf den Bezirk Saporischschja ums Leben“, erklärte er.

Fedorow wies darauf hin, dass die Angreifer innerhalb von 24 Stunden 629 Angriffe auf 45 Ortschaften im Gebiet Saporischschja verübt hätten.

Insgesamt gingen 50 Meldungen über Schäden an Wohngebäuden und Infrastruktureinrichtungen ein.

Zur Erinnerung: Bei einem massiven Angriff auf Odessa wurden mindestens 13 Menschen verletzt.