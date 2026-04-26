Selenskyj erklärte, wofür die Ukraine die erste Tranche des 90-Milliarden-Euro-Kredits verwenden wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Selenskyj erläuterte, wie und wohin die Mittel verteilt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die erste Tranche der EU im Rahmen des 90-Milliarden-Euro-Kredits für die Rüstungsproduktion und den Schutz der Energiewirtschaft verwendet werde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Staatsoberhauptes.

„Die erste Tranche im Rahmen des genehmigten europäischen Hilfspakets in Höhe von 90 Milliarden Euro werden wir für die heimische Produktion zum Schutz der Ukraine einsetzen. Dabei handelt es sich um Drohnen und den gesamten Bereich der Militärtechnik“, heißt es in der Mitteilung.

Als zweiten Schwerpunkt nannte Selenskyj den Energiesektor. Er betonte, dass bis zum nächsten Winter so viel wie möglich geschützt werden müsse, was der Staat leisten könne.

„Dafür ist neben den lokalen Haushalten ein Teil der Mittel vorgesehen, den wir aus dem zentralen Haushalt bereitstellen können. Die Finanzierung wird insbesondere aus diesen Tranchen des 90-Milliarden-Pakets erfolgen. Wir rechnen damit, mehrere Milliarden davon speziell für den Schutz der Energiewirtschaft bereitzustellen“, sagte der Präsident.

Er fügte hinzu, dass diese Frage mit den europäischen Staats- und Regierungschefs in Zypern erörtert worden sei.

EU-Kredit für die Ukraine