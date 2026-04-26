Das Kernkraftwerk Saporischschja muss wieder unter die Kontrolle der Ukraine zurückkehren: Selenskyj traf sich mit dem IAEO-Generaldirektor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum ist es wichtig, dass das Kernkraftwerk Saporischschja wieder unter ukrainischer Kontrolle steht? Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich am Sonntag mit dem Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi. Bei dem Treffen wurden Fragen zum Kernkraftwerk Saporischschja erörtert, insbesondere die Rückführung der Anlage unter ukrainische Kontrolle.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Staatsoberhauptes.

„Während des Treffens … betonte er, dass eine Formalisierung und Legalisierung der russischen Präsenz im Kernkraftwerk Saporischschja unzulässig sei“, erklärte der Präsident.

Seinen Worten zufolge besprachen er und Grossi die vorübergehenden Abschaltungen der Stromversorgung der Reaktorblöcke, die Reduzierung ihrer Leistung sowie die möglichen Folgen „dieser kriminellen Handlungen“.

Zudem betonte Selenskyj, dass das Kraftwerk für einen sicheren Betrieb wieder unter die Leitung eines lizenzierten Betreibers und der ukrainischen Atomaufsichtsbehörde gestellt werden müsse.

„Wir haben vereinbart, die IAEO-Missionen fortzusetzen, um eine kontinuierliche Überwachung des Zustands des Kernkraftwerks Saporischschja zu gewährleisten. Ich danke Rafael Grossi und dem Team der Organisation für ihren Besuch in unserem Land zum vierzigsten Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl“, fasste der Staatschef zusammen.

Kernkraftwerk Saporischschja

Zur Erinnerung: Kurz vor dem Treffen mit Grossi hatte Selenskyj angekündigt, mit ihm die friedliche Beendigung der Besetzung des Kernkraftwerks Saporischschja zu erörtern. Er betonte zudem, dass die Risiken und Folgen an diesem Kernkraftwerk größer sein könnten als am Kernkraftwerk Tschernobyl.