Es wurde bekannt, wie die Luftabwehr der Ukraine in der Nacht funktioniert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Luftangriff der Russischen Föderation wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Russland griff die Ukraine in der Nacht zum 13. April mit 98 Angriffsdrohnen aus sechs Richtungen an. Etwa 65 der abgefeuerten Drohnen waren vom Typ „Schahed“. Der Luftabwehr gelang es, die meisten feindlichen Drohnen abzuschießen, wie die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte auf Telegram mitteilten.

In der Nacht zum 13. April griffen die Russen mit 98 Angriffsdrohnen der Typen Schahed, Gerbera, Italmas und anderen Drohnentypen aus folgenden Richtungen an: Orel, Brjansk, Kursk, Millero, Primorsko-Achtaisk – Russische Föderation, Gwardejskoe – Temporär besetzte Autonome Republik Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:00 Uhr 87 feindliche Drohnen im Norden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert.

Es wurde der Einschlag von 9 Angriffsdrohnen an 9 Orten sowie der Absturz abgeschossener Drohnen (Trümmer) an einem Ort registriert.

Die Luftstreitkräfte warnten, dass der Angriff andauere und sich feindliche Drohnen im Luftraum befänden.

Zur Erinnerung: Der Kreml erklärte, dass die russischen Truppen nach Ablauf des sogenannten „Osterfriedens“ die Kampfhandlungen gegen die Ukraine fortsetzen werden.