Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Abbas Arakchi wird sich mit Putin treffen und über zwischenstaatliche Verhandlungen sowie einen Waffenstillstand sprechen.

Der iranische Außenminister Abbas Arakchi wird am 27. April nach Moskau reisen, wo er sich mit Kremlchef Wladimir Putin treffen wird.

Quelle: : der iranische Botschafter in der Russischen Föderation, Kazem Jalali, das iranische Außenministerium

Details: : Wie das Außenministerium des Landes mitteilte, wird Arakchi im Rahmen dieses Besuchs mit hochrangigen Vertretern der Russischen Föderation zusammentreffen. Insbesondere wird er mit russischen Beamten den aktuellen Stand der Verhandlungen mit den USA, den Waffenstillstand und damit verbundene Fragen erörtern.

Es wird erwartet, dass der iranische Außenminister von Kreml-Chef Wladimir Putin empfangen wird.

Zitat von Jalali: : „Sollten Initiativen vorliegen, werden beide Seiten Konsultationen und Gespräche darüber sowie über gemeinsame Initiativen führen.“

Hintergrund: .*

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, die USA hätten überzeugende Beweise dafür ignoriert, dass Russland dem Iran bei Angriffen auf amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten hilft, da Washington dem russischen Präsidenten Wladimir Putin „vertraut“.