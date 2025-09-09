Russische Angriffsdrohnen greifen Polen an - Luftwaffe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 10. September, während eines massiven Luftangriffs auf die Ukraine, flogen russische Angriffsdrohnen in den polnischen Luftraum ein.

Quelle: Ukrainische Luftwaffe, Überwachungskanäle

Einzelheiten: Nach Angaben des Militärs überquerten die russischen Drohnen die ukrainisch-polnische Grenze und bewegten sich weiter nach Westen in Richtung der Stadt Zamosc.