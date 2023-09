Russische Föderation beschießt Kostjantyniwka: 16 Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat am Mittwoch, den 6. September, den zentralen Markt in Kostjantyniwka in der Region Donezk beschossen. Es gibt Tote und viele Verletzte. Dies wird von lokalen Telegram-Kanälen berichtet.

Vorläufig wurde der Beschuss durch das S-300 System durchgeführt. Die russische Armee beschoss den Markt im zentralen Teil von Konstantinowka, der sich in der Nähe des Merkur-Einkaufszentrums befindet.

Ein Korrespondent von Radio Liberty vor Ort berichtet von 16 Toten.

In den sozialen Netzwerken werden Videos vom Tatort veröffentlicht.

Die Russen beschossen Konstantinowka

Wir werden daran erinnern, dass am 2. September in Wuhledar in der Region Donezk infolge des russischen Beschusses zwei Zivilisten getötet wurden, zwei weitere wurden verletzt. Am selben Tag beschossen die Russen Kramatorsk und trafen dabei eine Wohnung in einem mehrstöckigen Gebäude, ein Gebiet in der Nähe eines Friedhofs und beschädigten ein Straßenbett.