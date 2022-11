Die Russische Föderation führt eine "zivile Besatzung" in Mariupol durch - Berater des Bürgermeisters

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Mariupol wird die Ersetzung der ukrainischen Bevölkerung durch die russische Bevölkerung im Rahmen der „zivilen Besatzung“ fortgesetzt. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, Petro Andrjuschtschenko, am 23. November.

„Aufgrund der Wohnungsknappheit hat die Besatzungsverwaltung über ihre Versorgungsdienste damit begonnen, bei den Einwohnern von Mariupol die Vermietung an Russen zu beantragen. Anstatt sich um die Umsiedlung der Menschen aus den Ruinen zu kümmern, kümmern sie sich um die Bequemlichkeit der zivilen Invasoren“, betonte er.

Laut Andrjuschtschenko gibt es heute etwa 30 Tausend zivile Invasoren in Mariupol, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis zum Ende des Jahres auf 50 Tausend ansteigt, was fast die Hälfte aller Einwohner von Mariupol in der Stadt ausmacht.

Darüber hinaus begannen die Besatzungsbehörden mit der Zwangsräumung von „herrenlosen“ Wohnungen für die militärische Ansiedlung.

„Herrenlos – das sind Wohnungen, die den Menschen in der Evakuierung gehören. In der Tat – das ist russische Staatsplünderung auf dem Vormarsch. Die Situation wird jedoch dadurch verschlimmert, dass die Bewohner von Mariupol, die dort mit Genehmigung der Eigentümer leben, aus diesen Wohnungen vertrieben werden sollen. Denn es handelt sich um ‚Staatseigentum der Donezker Volksrepublik‘ und es gibt keinen Haftbefehl“, stellte der Berater des Bürgermeisters klar…