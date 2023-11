Die Russische Föderation greift die Ukraine mit Kamikaze-Drohnen an: Was ist bekannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des Samstags, 25. November, versuchen russische Invasoren erneut, die Ukraine mit Kamikaze-Drohnen anzugreifen. Sie wurden aus südlicher Richtung abgeschossen, berichtet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Die Kamikaze-Drohnen flogen über die Regionen Saporischschja und Dnipropetrowsk in die Region Poltawa und drangen in den Luftraum der Region Tscherkassy ein. Die Luftwaffe forderte die Einwohner von Tscherkassy auf, in Schutzräumen zu bleiben.

Später meldeten Überwachungskanäle eine neue Gruppe von Drohnen, die sich durch die Region Saporischschja in Richtung der Region Dnipropetrowsk bewegten. Die Luftverteidigung in den Regionen Tscherkassy und Dnipropetrowsk soll ebenfalls in Betrieb sein.

Update: Um 23:42 Uhr meldet die Luftwaffe, dass sich eine Gruppe von Drohnen in Richtung Kiew bewegt.

Die Karte der Luftwarnungen sieht nun wie folgt aus:

Erinnern Sie sich, gestern Abend haben die Russen die Ukraine mit 75 Kamikaze-Drohnen angegriffen, was eine Rekordzahl seit Beginn des Krieges darstellt. Die Luftwaffe meldete zunächst die Vernichtung von 71 Drohnen, stellte dann aber klar, dass sie 74 abgeschossen hat, also fast alle unbemannten Luftfahrzeuge. Es wurde berichtet, dass die Hauptrichtung des Angriffs Kiew war. Nach Angaben der KMVA zerstörte die Luftabwehr mehr als 40 Luftziele über Kiew.