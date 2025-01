Die Russische Föderation hat ein Privathaus in der Region Sumy mit einem "Schaheddin" angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mindestens zwei Menschen wurden unterschiedlich schwer verletzt und ihr Haus brannte nieder.

Am Abend des Donnerstag, den 30. Januar, haben russische Truppen ein Privathaus in der Gemeinde Krasnopolska in der Region Sumy angegriffen, wie die Militärverwaltung der Region Sumy mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr

„Eine russische Drohne hat ein privates Wohnhaus getroffen. Infolge des feindlichen Angriffs erlitten zwei Personen Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades, die ins Krankenhaus gebracht wurden“, heißt es in der Meldung.

Nach den veröffentlichten Fotos zu urteilen, brannte das Haus nieder.

Wir erinnern daran, dass neulich in der Region Sumy die Leichen einer Mutter und ihres Sohnes gefunden wurden, die sich auf die Evakuierung vorbereiteten. Sie starben bei dem Beschuss.