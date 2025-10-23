Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es handelt sich um Soldaten des 247. Kaukasischen Kosaken-Luftlanderegiments der Streitkräfte der Russischen Föderation

Mindestens drei Soldaten des 247. kaukasischen Kosakenregiments der Luftlandetruppen der Streitkräfte der Russischen Föderation wurden am 22. Oktober in Stawropol infolge einer Sonderoperation der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des IOU mit Unterstützung der Bewegung zur Befreiung des Kaukasus liquidiert. Dies teilte die Hauptdirektion für Nachrichtendienste am Donnerstag, den 23. Oktober mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Ereignis in der Nähe des Kontrollpunktes der Militäreinheit #54801 im Zentrum der Stadt Stavropol in der Serova Straße 533 stattfand.

Laut der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes waren die Soldaten und Offiziere dieser Einheit seit 2014 aktiv an den Feindseligkeiten in der Ukraine beteiligt und „zeichneten“ sich durch zahlreiche Kriegsverbrechen während der groß angelegten Invasion der Köpfe der Russischen Föderation aus.

Wir werden daran erinnern, dass die Hauptdirektion des Geheimdienstes des Verteidigungsministeriums am 27. September eine erfolgreiche Operation in der Nähe der Siedlung Tambukan in der Region Stawropol der Russischen Föderation durchgeführt hat. Dabei wurden Oberstleutnant Rosgvardia, der eine Gruppe der feindlichen Spezialeinheit Avangard anführte, sowie der Assistent und Fahrer der russischen Vatazhka vernichtet.

