Das russische Militär hat zugegeben, dass es in der Nähe von Awdijiwka nicht vorrücken kann

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Gazeta.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Gazeta.ua ​

Die ukrainischen Truppen wehren sich erfolgreich gegen die russischen Angriffe westlich von Awdijiwka und nutzen dabei die Unzulänglichkeiten der russischen Armee aus.

Die Angreifer selbst geben dies nach Angaben des Institute for the Study of War (ISW) zu.

So behauptete einer der russischen Militärblogger, dass einige russische motorisierte Infanterieeinheiten nicht über die Granatwerfer verfügen, die zur Zerstörung ukrainischer Panzerfahrzeuge erforderlich sind. Ihm zufolge verwendet das russische Kommando weiterhin ungenaue Karten, die die russische Kontrolle über das Gebiet überbewerten.

Unterdessen berichtet DeepState, dass das Dorf Orlivka am 3. März noch nicht vollständig unter russischer Kontrolle stand. Und zwischen Tonenke und Orlivka hat der Feind seine taktische Position leicht verbessert.

Nach Angaben des ukrainischen Militärjournalisten Bohdan Myroshnikov gehen die Kämpfe entlang der gesamten Kontaktlinie westlich von Awdijiwka weiter – von den Außenbezirken von Ocheretyne bis zur Kreuzung zwischen Newelske und Krasnohorivka. Im Moment haben die Verteidigungskräfte Berdychi fast vollständig unter Kontrolle. Sie kontrollieren teilweise Orlivka, Tonenke und Pervomayske.