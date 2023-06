Russische Munition detoniert massenhaft bei Butscha

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Raketenbeschuss in der Region Kiew hat zu einer massenhaften Detonation von feindlicher Munition im Bezirk Butscha geführt. Die Explosionen waren in der Region zu hören. Dies berichtete der Polizeichef der Region Kiew, Andrij Njebytow, am 16. Juni im Telegram.

„Infolge des Raketenbeschusses des Kiewer Gebiets und des Waldgebiets bei Zdvizhevka haben die von den Angreifern zurückgelassenen Granaten zu explodieren begonnen. Die Detonation findet an ehemaligen Stellungen der russischen Armee statt“, schrieb er.

Nach Angaben von Njebytow arbeiten die Polizei und der Staatliche Katastrophenschutz nun vor Ort, um auszuschließen, dass Anwohner zu Schaden gekommen sind.

Foto: Andrij Njebytow // Telegram

Sechs Menschen, darunter ein Kind, wurden durch herabfallende Raketen- und Drohnentrümmer in einem Dorf in der Region Kiew verletzt.