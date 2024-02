Russische Truppen griffen das Gebiet Poltawa an, es gibt Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben bei einem massiven Raketenangriff am 15. Februar ein Lagerhaus im Bezirk Myrhorod der Region Poltawa getroffen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Poltawa, Philip Pronin, im Telegram.

„In der Nacht hat der Feind das Gebiet Poltawa angegriffen. Es gibt einen Treffer in einem Lagerhaus im Bezirk Myrhorod. Dies führte zu einem Brand auf einer Fläche von 100 Quadratmetern“, schrieb er.

Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung gab es keine Verletzten und Opfer.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen in der Nacht zum 15. Februar einen massiven kombinierten Raketenangriff auf die Ukraine gestartet haben.

In Kiew und Dnipro wurde eine Reihe von Explosionen gemeldet. In Lwiw wurden bei mehreren Häusern die Fenster durch die Druckwelle herausgesprengt. In Saporischschja haben die Russen eine Infrastruktureinrichtung getroffen.