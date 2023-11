Russische Truppen haben in der Grenzstadt der Region Sumy einen Mann getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy wurde ein Zivilist durch Mörsergranatenbeschuss durch russische Truppen auf dem Gebiet seines eigenen Hauses getötet. Dies teilte der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft mit.

Am Abend des 19. November feuerten die Russen vorläufigen Angaben zufolge mit völkerrechtlich verbotenen Methoden der Kriegsführung Mörser auf die zivile Infrastruktur der Stadt Seredina-Buda.

Infolge des Angriffs der Bewohner starb ein 51-jähriger Mann auf dem Gelände seines eigenen Hauses.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges in Verbindung mit vorsätzlichem Mord ist im Gange.

Wir erinnern daran, dass am 6. November russische Truppen die Grenzstadt Sredina-Buda beschossen haben, wobei eine Frau durch den Beschuss getötet wurde. am 26. Oktober wurde in der Region Sumy ein minderjähriger Junge durch feindlichen Beschuss getötet.