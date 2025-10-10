Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Verteidigungsministerium hat berichtet, dass die russischen Streitkräfte in der vergangenen Nacht einen massiven Angriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur mit Hochpräzisionswaffen, Hyperschallraketen vom Typ Kinschal und Angriffsdrohnen durchgeführt haben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

„Als Reaktion auf die terroristischen Angriffe des Kiewer Regimes auf zivile Ziele in Russland haben die Streitkräfte der Russischen Föderation in der vergangenen Nacht einen massiven Schlag mit boden- und luftgestützten Präzisionswaffen mit großer Reichweite geführt“, so die Russen.

Es wird berichtet, dass sie mit ballistischen Hyperschallraketen vom Typ Kinschal und Angriffsdrohnen zugeschlagen haben.

Sie zielten auf Energieinfrastruktureinrichtungen, die den Betrieb des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine sicherstellen.

„Die Ziele des Angriffs wurden erreicht. Alle vorgesehenen Objekte wurden getroffen“, sagte das Ministerium.

