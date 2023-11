Das russische Verteidigungsministerium hat bestätigt, dass die ukrainischen Streitkräfte ein Schiff in der Werft von Kertsch getroffen haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das russische Verteidigungsministerium berichtet, dass ein Schiff der russischen Schwarzmeerflotte, das sich in der Werft in Kertsch befand, „beschädigt“ wurde.

Quelle: Russisches Verteidigungsministerium

Details: Russische Propagandisten behaupten, die Ukraine habe 15 Marschflugkörper auf die Butoma-Werft in Kertsch abgefeuert.

Anzeige: Die Luftabwehr der Invasoren hat angeblich 13 Marschflugkörper abgeschossen und eine Rakete hat das Schiff „beschädigt“.

Zuvor hatten die Krim-Invasoren einen halben Tag lang behauptet, dass „einige der Wrackteile der abgeschossenen Raketen auf das Gelände eines der Trockendocks“ gefallen seien.

Hintergrund: Am 4. November waren auf der annektierten Krim Explosionen zu hören, und es wurde ein Luftangriff angekündigt.

Später wurde bekannt, dass die Piloten der Luftwaffe Kertsch erfolgreich angegriffen und dabei wahrscheinlich eines der modernsten Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte, einen Kalibr-Raketenträger, versenkt hatten.

Schiffbau- und Reparaturwerften auf dem Territorium der vorübergehend besetzten Krim, die der feindlichen Armee dienen und Teil des russischen militärisch-industriellen Komplexes sind, sind legitime Ziele für die Verteidigungsstreitkräfte.