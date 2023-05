Russischer Agent, der Positionen der ukrainischen Streitkräfte "verraten" hatte, wurde festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Spionageabwehr des Sicherheitsdienstes hat ein Mitglied des umfangreichen Agentennetzes des FSB in der Region Donezk enttarnt. Das teilte der Pressedienst der Agentur am 24. Mai mit.

Es wurde berichtet, dass es sich bei dem Handlanger der Russischen Föderation um einen 32-jährigen Einwohner von Torezk handelt. Seine drei Komplizen wurden im vergangenen Dezember enttarnt.

Nach Angaben der Ermittler fuhr der Mann durch das angrenzende Gebiet der Frontstädte und fotografierte heimlich Stellungen der ukrainischen Truppen und markierte deren Koordinaten auf elektronischen Karten. Die so erhaltenen Informationen leitete er an seinen „Handler“ vom MGB der vom Aggressor kontrollierten Donezker Volksrepublik im vorübergehend besetzten Horliwka weiter.

Zum Zeitpunkt der Verhaftung befand sich der Verdächtige in einem Versteck, das er in seiner eigenen Wohnung eingerichtet hatte. Bei der Durchsuchung fanden die Strafverfolgungsbehörden ein in der Wand verstecktes Mobiltelefon mit Beweisen für eine geheime Korrespondenz mit dem Feind.

Der Täter wurde des Hochverrats verdächtigt, der unter dem Kriegsrecht begangen wurde (Teil 2 von Artikel 111 des Strafgesetzbuchs der Ukraine). Ein Gericht ordnete an, dass er in Untersuchungshaft genommen wird.

Zuvor hatte der Sicherheitsdienst der Ukraine einen feindlichen Informanten enttarnt, der nachrichtendienstliche Informationen über die Standorte und Bewegungen der ukrainischen Streitkräfte in Richtung Bachmutsk sammelte.

Russische Agenten „jagen“ HIMARS festgenommen