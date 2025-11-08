Russland hat über Nacht die Energieanlagen der Region Kiew angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das terroristische Land greift gezielt kritische Infrastrukturen an, betonte die Regionalverwaltung von Kiew.

Russische Kriegsverbrecher haben in der Nacht zum 8. November Kiew massiv mit Raketen und Drohnen angegriffen. Die Russen haben kritische Infrastrukturen und Einrichtungen des Energiesystems ins Visier genommen. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Kiew mit.

Infolge des Angriffs im Bezirk Wyschhorod wurde eine Frau verletzt. Sie wurde mit Schrapnellwunden am Oberschenkel ins Krankenhaus eingeliefert.

In den Bezirken Boryspil und Wyschhorod wurden private Wohnhäuser beschädigt.

„Das terroristische Land greift gezielt kritische Infrastrukturen an und versucht, uns ohne Licht und Wärme zu lassen“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass die Rettungskräfte wegen des feindlichen Angriffs auf Kiew zu zwei Einsätzen ausrückten. Am Schauplatz des einen brannten vier Autos.