Russland hat Angriffsdrohnen gestartet: Die Luftabwehr arbeitet in der Region Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend des 26. Juni hat die russische Armee Angriffsdrohnen in der Ukraine eingesetzt. Die Luftabwehr ist in der Region Kiew im Einsatz.

Quelle: Regionale Militärverwaltung Kiew, Luftwaffe

Wörtlich: „Die Bewegung von feindlichen Drohnen wurde entdeckt! Die Luftverteidigungskräfte arbeiten in der Region. Fotografieren oder filmen Sie nicht die Arbeit unserer Verteidiger.

Missachten Sie nicht die Sicherheitsvorschriften und bleiben Sie in den Schutzräumen, bis der Luftangriff vorbei ist.“