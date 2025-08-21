Russland hat einen großen amerikanischen Elektronikhersteller in der Ukraine angegriffen - Sibig

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russische Invasoren haben ein großes amerikanisches Unternehmen in der Ukraine angegriffen, das auf Elektronik spezialisiert ist.

Dies teilte Außenminister Andrij Sybiha mit.

„Eine der Raketen hat ein großes amerikanisches Elektronikwerk in unserer westlichen Region getroffen und schwere Schäden und Opfer verursacht“, sagte er.

Ihm zufolge handelt es sich um eine rein zivile Einrichtung, die nichts mit Verteidigung oder militärischen Angelegenheiten zu tun hat.

„Die nächtlichen Angriffe zeigen auch die dringende Notwendigkeit, die Luftabwehr der Ukraine mit zusätzlichen Systemen und Abfangjägern zu verstärken“, fügte Sybiha hinzu.

Um es kurz zu machen:

Das von Boeing genutzte Gebäude in Kiew wurde bei einem groß angelegten russischen Luftangriff, der wahrscheinlich absichtlich auf das US-Luftfahrtunternehmen abzielte, schwer beschädigt.