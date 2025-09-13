Russland griff auch mit 164 Drohnen und einer Rakete an: Die Luftverteidigung hat 137 Drohnen neutralisiert, es gab Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 13. September griffen die Russen mit einer ballistischen Rakete Iskander-M/KN-23, 164 Schahed, Gerbera und anderen Arten von Angriffsdrohnen an, davon etwa 90 Schahed.

Quelle: Luftwaffenkommando im Telegram

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 9.00 Uhr 137 feindliche Schahed, Gerbera und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes abgeschossen und vernichtet.

Eine Rakete und 27 Kampfdrohnen wurden Berichten zufolge an 9 Orten getroffen, und an 3 Orten wurden die abgeschossenen (Wrackteile) registriert.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.