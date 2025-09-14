Russland griff mit Iskander und 58 Drohnen an: Es gab Treffer an 3 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 14. September hat die Russische Föderation die Ukraine mit einer Iskander-Rakete und 58 Angriffsdrohnen angegriffen. Das Luftabwehrsystem hat 52 Drohnen neutralisiert.

Quelle: Bericht der ukrainischen Luftwaffe Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „In der Nacht zum 14. September (ab 21.00 Uhr am 13. September) griff der Feind die Ukraine mit einer ballistischen Rakete Iskander-M/KN-23, 58 Schahed, Gerbera und anderen Typen von Angriffsdrohnen aus folgenden Richtungen an: Kursk, Brjansk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk – Russland, mehr als 25 davon waren Schahed“.

Einzelheiten: Ab 9:00 Uhr hat die Luftabwehr 52 russische Schahed, Gerber und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden, Osten und Zentrum des Landes neutralisiert.

Eine Rakete und 6 Angriffsdrohnen haben 3 Orte getroffen, und an 2 Orten sind Trümmer gefallen.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Die Luftwaffe warnt, dass Russland am Morgen des 14. September mit einer neuen Welle von UAVs aus dem Nordosten angreifen wird.