Russland hat Krementschuk mit ballistischen und UAV-Raketen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Krementschuk in der Region Poltawa wird massiv von unbemannten Flugkörpern und ballistischen Raketen angegriffen. Etwa 30 weitere Drohnen sind auf dem Weg in die Stadt.

In der Nacht zum Donnerstag, den 11. Dezember, haben die russischen Streitkräfte Krementschuk mit ballistischen Raketen angegriffen. In Kiew und einer Reihe von Regionen der Ukraine wurde wegen der Gefahr eines ballistischen Angriffs Luftalarm ausgerufen. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Um 1:27 Uhr meldete das Militär die Bedrohung durch ballistische Waffen.

Später wurde bekannt, dass sich die Rakete in Richtung der Region Poltawa bewegt. Die Einwohner von Krementschuk wurden aufgefordert, sich sofort in Schutzräume zu begeben.

Wenige Minuten später meldete die Luftwaffe eine Gruppe von unbemannten Flugzeugen in Richtung Krementschuk.

Bis zu 30 unbemannte Flugzeuge in Richtung Krementschuk, meldet der Telegram-Kanal Poltawa. Sirene. Nachrichten