Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den letzten 24 Stunden haben die ukrainischen Verteidigungskräfte 890 russische Angreifer getötet und verwundet, so dass sich die Gesamtverluste des Feindes in diesem Krieg auf 1.077.830 belaufen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 26.08.25 werden auf folgende Werte geschätzt