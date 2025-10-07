Russland nutzt Tanker für Aufklärungs- und Sabotageaktivitäten, sagt Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Russen nutzen Tanker nicht nur, um Geld für den Krieg gegen die Ukraine zu verdienen, sondern auch für Aufklärungs- und sogar Sabotageaktivitäten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj hörte einen Bericht des Leiters des Auslandsgeheimdienstes der Ukraine, Oleh Ivashchenko.

Der Präsident stellte fest, dass der ukrainische Geheimdienst aktiv mit Partnern zusammenarbeitet, um Russland daran zu hindern, die Schiffe der so genannten „Schattenflotte“ für Sabotageakte und andere Versuche zur Destabilisierung Europas zu nutzen.

„Wir stellen unseren Partnern alle notwendigen Informationen zur Verfügung und erwarten, dass die Reaktion auf die russische Einmischung viel stärker ausfallen wird. Derzeit nutzen die Russen Tanker nicht nur, um Geld für den Krieg zu verdienen, sondern auch für Aufklärungs- und sogar Sabotageaktivitäten. Es ist absolut möglich, dies zu stoppen“, betonte er.

Sie besprachen auch konkrete Aufgaben in Bezug auf die Sanktionen gegen Russland, insbesondere welche Sanktionsumgehungspläne in erster Linie blockiert werden müssen.

Ivashchenko informierte Selenskyj auch über Änderungen in Russlands Desinformationstaktik in der nahen Zukunft.

„Ich habe den Leiter des Auslandsgeheimdienstes angewiesen, mit Partnern in den Bereichen zusammenzuarbeiten, die der Ukraine eine realistischere Versorgung mit den notwendigen Waffen und Ausrüstungen bieten können“, fügte der Präsident hinzu.