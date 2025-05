Russland schoss Shakhtys aus fünf Richtungen ab: Wie die ukrainische Luftabwehr in der Nacht funktionierte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht des 27. Mai griff die russische Armee mit Drohnen verschiedener Typen aus fünf Richtungen an. Die Luftabwehrkräfte operierten an 12 Orten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

In der Nacht zum 27. Mai, beginnend um 23:50 Uhr am 26. Mai, griff der Feind mit 60 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed und verschiedenen Arten von Drohnenimitaten an.

Die Drohnen wurden aus den folgenden Richtungen abgeschossen:

Millerowo;

Orel;

Kursk

; Primorsko-Achtarsk;

Hwardijske – die vorübergehend besetzte Krim. Der Luftangriff wurde von den Luftstreitkräften, den Flugabwehrraketentruppen, den Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie den mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Ab 09:00 Uhr neutralisierte die Luftabwehr 43 feindliche Schahed-Drohnen und andere Arten von Drohnen im Osten, Norden und Süden des Landes. 35 wurden durch Feuerkraft abgeschossen, 8 wurden durch elektronische Kampfführung lokal verloren/unterdrückt.

Feindliche Luftangriffe wurden an 9 Orten registriert, und abgeschossene Angriffsdrohnen fielen an 3 Orten.

Russische Luftangriffe

Am vergangenen Wochenende hat das russische Militär drei massive kombinierte Angriffe auf das Territorium der Ukraine gestartet. Insbesondere in der Nacht zum 26. Mai hat der Aggressor Marschflugkörper von Tu-95MS-Bombern aus abgefeuert und mehr als 300 Schaheds über dem Land abgeschossen.

