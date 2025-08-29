Russland startet einen massiven Drohnenangriff auf die Ukraine: Die Luftabwehr funktioniert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 30. August haben die russischen Besatzungstruppen die Ukraine massiv mit Angriffsdrohnen angegriffen. In den meisten Regionen wurde Luftalarm ausgerufen, und in einer Reihe von Gebieten waren Explosionen zu hören. Die Luftabwehrkräfte sind im Einsatz.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Militärverwaltung der Stadt Kiew

Einzelheiten: Nach Angaben der Luftwaffe wurde eine große Anzahl russischer Kampfdrohnen am Himmel gesichtet. In einigen Regionen sind Explosionen zu hören, und es werden Luftabwehrsysteme eingesetzt.

Die Behörden fordern die Bürger auf, sich sofort in die nächstgelegenen Schutzräume zu begeben und dort zu bleiben, bis der Alarm beendet ist.