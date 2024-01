Russland hat die Zahl der Kalibr-Raketenträger im Schwarzen Meer erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben die Zahl der Raketenträger im Schwarzen Meer erhöht. Derzeit ist die Bedrohungsstufe für Raketen erhöht worden. Dies meldeten die Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine am Sonntag, den 21. Januar, über den Telegram-Kanal.

Die russische Fregatte wurde erneut von einem kleinen Raketenschiff begleitet.

„Das allgemeine Niveau der Raketenbedrohung wurde angehoben. Gemeinsame Ausrüstung der Träger – bis zu 16 Kalibr“, betonten die Verteidigungskräfte.

Wie wir bereits berichteten, befanden sich am Morgen des 18. Januar im Schwarzen Meer vier Schiffe in Alarmbereitschaft, darunter zwei Träger von Kalibr-Marschflugkörpern mit einer Gesamtsalve von bis zu 16 Raketen.

Nach Angaben des Institute for the Study of War hat sich das ukrainische Militär an die russische Taktik der Raketenangriffe und der unbemannten Flugzeuge angepasst, aber die Russen experimentieren weiter, um die ukrainische Luftverteidigung zu durchdringen.