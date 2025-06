Sanktionen gegen russische Banken und den Finanzsektor sind notwendig, Partnerländer können dies sicherstellen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, wie wichtig es angesichts der anhaltenden Angriffe Russlands auf die Ukraine ist, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen und die Umgehung der Sanktionen zu bekämpfen.

Der Staatschef sagte dies in einem Beitrag auf Telegram.

„Moskau tut dies nun schon das vierte Jahr in Folge (Angriffe auf die Ukraine, EP) und erhöht ständig die Zahl der Angriffe. Deshalb ist es so wichtig, dass alle Entscheidungen, die die Sanktionen gegen Russland verschärfen, in den kommenden Wochen getroffen werden“, schrieb Selenskyj.

Er stellte fest, dass „wir Preisobergrenzen brauchen, um den Krieg zu beenden“. Ihm zufolge sind Sanktionen gegen russische Banken und den Finanzsektor erforderlich, die „wirklich schmerzhaft sein werden“.

„Wir müssen auch gegen Pläne zur Umgehung von Sanktionen kämpfen. Amerika, die Europäische Union und die G7-Länder können dies sicherstellen“, betonte der Präsident.

Der Staatschef sagte auch, dass die Luftabwehr in der vergangenen Nacht 167 Luftziele zerstört hat, die von Russland für Angriffe auf die Ukraine genutzt wurden. Insgesamt handelte es sich um 183 Angriffsdrohnen und 11 Raketen verschiedener Typen: „Dolche“, ballistische Raketen und Marschflugkörper. Am stärksten betroffen waren die Region Poltawa und Krementschuk. In diesem Monat hat Russland bereits etwa 2.800 Angriffsdrohnen, fast 3.000 gelenkte Luftbomben und 140 Raketen verschiedener Typen gegen die Ukraine eingesetzt, so Selenskyj weiter.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 15. Juni startete der Feind einen massiven kombinierten Angriff mit Raketen und Drohnen auf die Stadt Krementschuk in der Region Poltawa, der sich gegen Energie- und landwirtschaftliche Infrastruktur richtete.

Außerdem griffen die Russen 10 Siedlungen in der Region Donezk an und beschädigten dabei 14 Wohngebäude.