Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Saporischschja wird eine verschärfte Ausgangssperre verhängt. Dies berichtet der Pressedienst der regionalen Staatsverwaltung von Saporischschja.

„In Saporischschja wird die Ausgangssperre am Samstag, den 2. April um 20:00 Uhr beginnen und am Montag, den 4. April um 5:00 Uhr enden“, – heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass es während dieser Zeit nicht notwendig ist, auf die Straße und andere öffentliche Plätze zu gehen.

Nur wer im Besitz eines speziell ausgestellten Passes und Personalausweises ist, darf sich auf der Straße aufhalten…