Der SBU behauptet, die Erschießung von Studenten verhindert zu haben

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst erklärt, dass ein Terroranschlag auf eine Hochschule in der Region Tscherkassy verhindert wurde.

„Im Zuge von Ermittlungen und operativen Maßnahmen wurden zwei Schüler enttarnt, die mit einer Massenerschießung von Mitschülern gedroht hatten. Bei den Tätern wurden Schusswaffen beschlagnahmt. Sie hatten Informationen über die Vorbereitungen für einen Terroranschlag über das soziale Netzwerk VKontakte verbreitet, das in der Ukraine verboten ist“, heißt es in der Erklärung.

Den Ermittlungen zufolge wurde festgestellt, dass zwei Studenten der örtlichen Hochschule über das Internet auf Foto- und Videomaterialien Nachrichten über die Planung einer Massenerschießung von Mitschülern verbreiteten.

Die Täter ermutigten auch über soziale Medien dazu, sich ihrer kriminellen Gruppe anzuschließen und Gleichaltrige körperlich anzugreifen.

Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen fanden die Strafverfolgungsbehörden zwei Schusswaffen, Computer und Kommunikationsgeräte mit Beweisen für illegale Aktivitäten.

Die Ermittlungen laufen noch, um alle Umstände der Straftat aufzuklären und die Täter vor Gericht zu bringen.

Nach Angaben der UP sind die Inhaftierten 18 Jahre alt. Ein mögliches Motiv für ihre Absichten ist Mobbing durch Mitschüler. Die Jugendlichen stehen nun unter der Aufsicht ihrer Eltern, und über die Frage der Vorsichtsmaßnahmen wird nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse entschieden.

Am Vortag wurde berichtet, dass ein Jugendlicher, der einen Terroranschlag in einer Schule verüben wollte, in Moskau festgenommen wurde…