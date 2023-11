Schytomyr wurde ohne Wasserversorgung gelassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Schytomyr gab es einen Unfall an einem Abwassersammler. Um ihn zu reparieren, wurde die Wasserversorgung im regionalen Zentrum abgestellt, berichtete das kommunale Unternehmen Schytomyrvodokanal am Freitag, den 3. November.

„Wir befinden uns in einer schwierigen Notsituation. Unser leidgeprüfter Drucksammler, der die Abwässer aus der ganzen Stadt zu den Kläranlagen transportiert, ist außer Betrieb“, heißt es in der Meldung.

Es wird angegeben, dass das Wasser um 15.00 Uhr abgestellt wurde. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bitten die Einwohner von Zhitomir um Geduld, während sie den Durchbruch beseitigen. Sie versprechen, alles zu tun, um so schnell wie möglich damit fertig zu werden.

Die staatliche Umweltinspektion des Distrikts Polessky wiederum berichtet, dass durch den Unfall am Kollektor ungeklärte Abwässer in den Fluss Teterev eingeleitet wurden. Die Wasserproben werden analysiert, um die Konzentration der Schadstoffe zu bestimmen.