Selenskyj über den "Waffenstillstand": Russland hat wieder einmal gelogen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in einer abendlichen Ansprache an die Nation am Samstag, den 7. Januar, dass sich die Worte der russischen Führung über den so genannten „Waffenstillstand“ als falsch erwiesen hätten.

„Die Welt konnte heute wieder einmal sehen, wie falsch alle Worte, gleich welcher Ebene, aus Moskau sind. Sie sagten etwas von einem angeblichen Waffenstillstand… Aber in Wirklichkeit schlugen die russischen Granaten wieder in Bachmut und anderen ukrainischen Stellungen ein“, sagte Selenskyj.

Darüber hinaus sagte Selenskyj in einer Videobotschaft, dass der heutige 7. Januar ein historischer Tag nicht nur für die ukrainische Kirche, sondern auch für das gesamte ukrainische Volk sei.

