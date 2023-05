Selenskyj zum Angriff auf den Kreml: Wir schießen nicht auf Zivilisten oder Russland

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass Russland selbst den Kreml angegriffen hat, um sein Vorgehen in der Ukraine vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Dies sagte der Staatschef in einem Interview mit italienischen Medien am Samstag, den 13. Mai.

Selenskyj betonte, dass es keine ukrainische Drohne war, die den Kreml angegriffen hat, weil Kiew genau weiß, was vor sich geht.

„Wir haben keine Drohnen auf den Kreml abgeschossen. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn wir etwas damit zu tun hätten, dann hätten wir gesagt. Wovor müssen wir uns fürchten? Er (der russische Präsident Wladimir Putin – Anm. d. Red.) bombardiert uns jeden Tag. Aber unsere Position ist, dass wir nicht auf Zivilisten und auf die Russische Föderation schießen“, betonte der ukrainische Staatschef.

Nach Ansicht des Präsidenten hat Putin immer weniger Entschuldigungen für sein Handeln, auch nicht für die russische Gesellschaft.

„Motivationsschritte für den radikalen Teil der Gesellschaft – immer weniger. Er musste uns treffen, und das hat er getan, und nicht nur einen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass Putin immer eine „Grundlage“ brauche, so dass er oder seine Entourage mit einigen Dingen aufwarten werde.

Selenskyj versicherte, dass Kiew keine „Angriffe“ auf den Kreml oder seinen Chef Putin verübt habe und Waffen zur Verteidigung seines Territoriums einsetze.

Das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) glaubt, dass Russland einen Drohnenangriff auf den Kreml inszeniert haben könnte, um eine breitere öffentliche Mobilisierung zu erreichen.

