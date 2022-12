Selenskyj hat mit dem Präsidenten des Europäischen Rates gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Telefongespräch mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel geführt. Dies teilte das Staatsoberhaupt am 13. Dezember auf Telegram mit.

„Ich danke dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel für die Einladung, auf dem #EUCO-Treffen am 15. Dezember zu sprechen. Erörtert wurde die Rolle der EU und der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Friedensformel. Er bedankte sich für die Aufstockung der Europäischen Friedensfazilität um zwei Milliarden Euro und für die Freigabe des neuen Finanzprogramms in Höhe von 18 Milliarden Euro. Er wies darauf hin, dass das 9. Sanktionspaket zügig verabschiedet werden muss. Informiert über die Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission. Koordinierte weitere Schritte zur Annäherung der Ukraine an die EU-Mitgliedschaft“, sagte Selenskyj.