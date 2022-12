Selenskyj: Es ist eine Ehre, den Tag mit den Streitkräften der Ukraine zu verbringen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 6. Dezember, sprach Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Abendansprache an das ukrainische Volk über die ukrainischen Verteidiger, mit denen er den Tag verbrachte.

„Heute ist es mir eine Ehre, den Tag gemeinsam mit unseren Verteidigern und Verteidigerinnen zu verbringen. Am Morgen war ich in Donetchina – ich habe den Kämpfern gedankt, die unseren Staat in den gefährlichsten und verantwortungsvollsten Gebieten verteidigen. Kämpfe in Svatovsk, Bachmut, Avdeevsk und anderen Richtungen in den Regionen Donetsk und Lugansk. Er überreichte den Soldaten staatliche Auszeichnungen und Orden. In Charkiw dankte er den Ärzten, die unsere Kämpfer retteten. Er zeichnete die Kämpfer aus, die an der Befreiung der Region beteiligt waren und die Eindringlinge aus der Ukraine vertrieben haben. Am Abend im Mariinsky-Palast – unsere Helden, Angehörige unserer Soldaten, Kommandeure und Vertreter von Kampfbrigaden und Einheiten, die gerade von der Front gekommen sind und wieder an die Front zurückkehren“, sagte Selenskyj.

Im Namen des ukrainischen Volkes dankte Selenskyj den Verteidigern.

„Ich möchte genau das sagen, was heute im Herzen eines jeden Ukrainers ist: Ich danke Ihnen! Danke – an alle Soldaten und Matrosen, an alle Unteroffiziere und Petty Officers, an alle Offiziere und Generäle und ganz sicher – an alle Väter und Mütter ukrainischer Soldaten. Und ich wünsche uns allen das Gleiche – den Sieg! – der Präsident appellierte an die Soldaten.

Zuvor hatte Selenskyj über seinen Besuch in einem Militärkrankenhaus in Charkiw berichtet.

Nachrichten von Korrespondent.net in Telegram. Abonnieren Sie unseren Kanal https://t.me/korrespondentnet