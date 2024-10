Selenskyj kündigte neue Zahlungen an die Ukrainer an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Jeder wird tausend Hrywnja erhalten. Das Geld kann für die Bezahlung ukrainischer Waren und Dienstleistungen ausgegeben werden.

In der Ukraine wird ab 1. Dezember ein neues Programm zur Unterstützung der Ukrainer eingeführt – eintausend Hrywnja für jeden Bürger. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Abendansprache am 25. Oktober an.

Laut dem Staatschef wurde die Entscheidung erwogen, die direkt zur Unterstützung der Menschen getroffen werden kann.

„Ich habe die Regierung angewiesen, ab dem 1. Dezember ein neues Programm einzuführen, das für jede Familie in der Ukraine spürbar sein wird. Es gibt Unterstützung für alle unsere Menschen – Erwachsene, Kinder, jede Familie in der Ukraine“, sagte Selenskyj.

Der Präsident sagte, dass jede Familie tausend Hrywnja erhalten wird – es werden mehrere tausend Hrywnja pro Familie sein. Die Gelder können für Rechnungen von Versorgungsunternehmen, Strom, Eintrittskarten für Ukrzaliznytsi und ukrainische Medikamente, für ukrainische Bücher und kulturelle Dienstleistungen ausgegeben werden. Es wird auch möglich sein, sie an das Militär zu spenden – an Freiwillige, an Drohnen.

„Alle Details sollten vom Ministerkabinett festgelegt werden und dem Volk vorgelegt werden. Ich erwarte dies in naher Zukunft. Am ersten Dezember sollten die Menschen das Geld haben“, betonte Selenskyj.

Wir erinnern daran, dass in der Ukraine mehr als 1,2 Millionen Binnenvertriebene Hilfe vom Staat erhalten.