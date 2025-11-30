Selenskyj nannte die Zahl der Drohnen und Raketen, die Russland in der vergangenen Woche zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der vergangenen Woche haben die russischen Truppen fast 1.400 Angriffsdrohnen, 1.100 gelenkte Luftbomben und 66 Raketen verschiedener Typen auf die Ukraine abgefeuert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Solche Angriffe finden jeden Tag statt. Allein in dieser Woche haben die Russen fast 1.400 Angriffsdrohnen, 1.100 gelenkte Luftbomben und 66 Raketen gegen unser Volk eingesetzt“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge ist es deshalb wichtig, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine jeden Tag zu stärken. Raketen und Luftabwehrsysteme sind notwendig, und es ist auch notwendig, aktiv mit Partnern für den Frieden zu arbeiten.

„Wir brauchen echte, verlässliche Lösungen, die helfen, den Krieg zu beenden. Ich danke allen, die dabei helfen“, fügte der Staatschef hinzu.

Russische Angriffe auf die Ukraine

Allein in der vergangenen Nacht hat der Feind die Ukraine mit zwei ballistischen Iskander-M-Raketen und 122 Schahed, Gerbera und anderen Angriffsdrohnen angegriffen. Die meisten der feindlichen Ziele wurden von den Luftverteidigungskräften abgeschossen.

Wir erinnern uns auch daran, dass die Russen in der Nacht des 29. November einen kombinierten Angriff auf die Ukraine gestartet haben. Das Hauptziel des Feindes war Kiew und die Region Kiew. Insbesondere wurden 14 Menschen in fünf Bezirken der Region verletzt.