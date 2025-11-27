Selenskyj sagte, was notwendig ist, um Frieden zu erreichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Um Frieden zu erreichen, sollte Druck auf Russland ausgeübt werden, nicht auf die Ukraine. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am 26. November.

„Jeder zerstörte russische Eindringling, jede Auffüllung unseres Austauschfonds für die Ukraine, jeder russische Angriff, den die Ukrainer gestoppt haben, jede zerstörte russische Ausrüstungseinheit, jeder unserer diplomatischen Streiks – das sind Argumente dafür, dass es sich lohnt, mit der Ukraine zu sein, dass es sich lohnt, der Ukraine zu helfen, und dass es notwendig ist, um des Friedens willen nicht auf die Ukraine, sondern auf Russland Druck auszuüben – den einzigen Grund, warum sich der Krieg hinzieht“, sagte er.

Der Präsident dankte allen ukrainischen Soldaten und allen, die der ukrainischen Armee und unserem Staat helfen.

„Die Russen verbreiten überall auf der Welt, dass die Ukraine sich angeblich nicht verteidigen kann. Sie sagen, dass die ukrainischen Krieger sich nicht selbst verteidigen können. Das tägliche Kampfergebnis der ukrainischen Armee, das tägliche Ergebnis unserer Spezialdienste, unserer Diplomaten ist der Beweis, dass die Ukraine ihre Interessen verteidigen kann“, betonte Selenskyj.

Wir werden daran erinnern, dass der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj am 26. November eine Sitzung der Stawka des Oberbefehlshabers abgehalten hat. Diskutiert wurden die Produktion der Luftabwehr und die gerechte Verteilung des Militärs auf die Brigaden.