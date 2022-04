Selenskyj sprach über die internationale Unterstützung für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Existenz einer globalen Koalition gegen die russische Aggression erklärt und dargelegt, warum Russland keine Zukunft hat. Dies sagte der Staatschef am Montag, 25. April, in seiner traditionellen abendlichen Videoansprache.

Er wies darauf hin, dass die Ukraine von vielen Ländern Unterstützung erhält.

„Dabei handelt es sich um direkte Unterstützung mit Waffen, Finanzen, notwendigen Gütern und politischer Unterstützung“, führte er auf.

Gleichzeitig stellte er fest, dass gegen Russland bereits Sanktionen verhängt wurden, die ihm „die Zukunft genommen haben“.

Der ukrainische Regierungschef erinnerte an die beschleunigte Annäherung der Ukraine an die Europäische Union und an einen weiteren wichtigen Schritt auf diesem Weg – den Erhalt und das Ausfüllen eines speziellen Fragebogens, den jeder Staat erhielt, bevor ihm der Status eines EU-Beitrittskandidaten verliehen wurde.

„Wir schaffen die notwendige Grundlage für den Wiederaufbau der Ukraine. Es handelt sich um internationale Abkommen auf verschiedenen Ebenen, um die Schaffung von Sonderfonds für die Wiederherstellung unseres Staates. Selbst jetzt, wo Russland immer noch versucht, sich unseres Territoriums zu bemächtigen, demonstrieren wir, dass wir einer freien Ukraine mehr Entwicklungsmöglichkeiten geben werden, als Russland nicht nur dem besetzten Teil unseres Territoriums, sondern auch seinem eigenen Territorium, seinem eigenen Staat geben kann“, versicherte der Präsident.