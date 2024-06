Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die moderne Kriegsführung ist technologisch. Daher gewinnt an der Front derjenige, der technologisch fortschrittlicher ist, bemerkte der Präsident.

In den heißesten Gebieten an der Front in der Ukraine liegt das Verhältnis der Verluste bei 6 Russen zu 1 Ukrainer. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit der Kolumnistin Trudy Rubin vom Philadelphia Inquirer, das am Sonntag, den 30. Juni veröffentlicht wurde.

„In der Tat haben sie (die Russen – d. Red.) viel mehr Menschen. In der Tat kümmern wir uns mehr um unsere Leute. Und in der Tat, wir werden nicht mehr Menschen haben als die Russen. Aber bei all dem müssen wir die Tatsache berücksichtigen, dass heute 1 Ukrainer auf 6 Russen stirbt … Jetzt in Richtung Charkiw, in Richtung Pokrowsk – jetzt stehen die Zahlen bei 1 zu 6“, erklärte er.

Selenskyj betonte, dass die moderne Kriegsführung technologisch ist. Daher gewinnt an der Front derjenige, der technologischer ist.

Wir erinnern uns: Ende Mai sagte der Präsident der Ukraine, dass die Verluste der Russen während ihrer Offensive auf die Region Charkiw bei 8 zu 1 Ukrainern lagen.

Und am 14. Juni erklärten die ukrainischen Streitkräfte, dass die Russen seit Beginn einer neuen Offensive in Richtung Charkiw 4.000 Militärangehörige verloren hätten.

Nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine überstiegen die Verluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine vom 24. Februar 2022 bis zum 30. Juni 2024 540 Tausend Menschen.